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В результате массированного обстрела Россией регионов Украины известно о 21 погибшем и 68 пострадавших, сообщается в Telegram-канале Национальной полиции Украины. В частности, обстреляны Киев, Киевская область, Днепр, Кривой Рог, Донецкая область. В результате удара по детской больнице «Охматдет» погибли два человека. Все службы работают на месте и разбирают вместе с прохожими завалы, пишут украинские СМИ. Частично разрушено многоэтажное здание в Соломенском районе, погибли семь человек. В больнице «Охматдет» при обстреле Киева пострадали 16 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Семеро пострадавших — дети. 15 пострадавших госпитализированы. В Кривом Роге, согласно данным Офиса генерального прокурора, число раненых выросло до 42, известно о десяти погибших. Министерство обороны России подтвердило массированный ракетный удар по Украине, утверждая при этом, что целью стали «объекты военной промышленности Украины» и «авиационные базы ВСУ». Российское военное ведомство также утверждает, что заявления Украины о намеренном ракетном ударе по гражданским объектам не соответствуют действительности. «Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города, — говорится в сообщении Минобороны РФ. — Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций — обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца».

* * * 20 человек погибли, около 50 пострадали по всей Украине в результате российского массированного удара. Такие данные сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. В больнице «Охматдет» есть жертвы, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По его словам, ракета попала по корпусу, где дети получали диализ. Повреждены реанимационные, операционные, онкологическое отделение. Разбор завалов продолжается.

* * * 13:12 В результате российского ракетного удара в Киеве 8 человек погибли и 15 пострадали, под завалами больницы Охматдет могут быть люди, сообщили мэр Киева Виталий Кличко и начальник КГВА Сергей Попко в Telegram. Кличко рассказал, что пациентов детской больницы «Охматдет», куда попала российская ракета, эвакуируют в другие больницы города. В Днепре в результате обстрела поврежден многоэтажный дом. Кроме того, повреждены предприятие и станция технического обслуживания, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. По его словам, есть раненые. Сколько их, он не уточнил.

* * * 12:52 В Киеве в результате ракетной атаки российских войск утром в понедельник, 8 июля, известно о трех погибших и девяти пострадавших, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В настоящее время известно, что в результате ракетного удара в нескольких районах Киева повреждены жилые дома, детская больница. Президент Украины Владимир Зеленский осудил ракетный удар по Киеву россиянами, которые атаковали разные города Украины, включая Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. Более 40 ракет поразили жилые дома, инфраструктуру и детскую больницу, пишут украинские СМИ. В Кривом Роге при массированной атаки армии РФ десять человек погибли, более 30 ранены. Как сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул, в Кривом Роге во время массированного обстрела произошло несколько попаданий, в том числе по административному зданию промышленного предприятия. Ликвидация последствий продолжается «Предварительно, 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых», — сообщил чиновник.

* * * 12:05 Утром в понедельник, 8 июля, российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве и Киевской области, сообщили мэр украинской столицы Виталий Кличко и в Киевской областной военной администрации. По информации украинских СМИ, в Киеве раздалось два мощных взрыва. Виталий Кличко уточнил, что один из взрывов произошел в Соломенском районе столицы, туда направились спасатели и бригады медиков. В Киевской городской военной администрации отметили, что в Соломенском районе зафиксировали падение обломков сбитой ракеты. Также обломки ракет упали в Днепровском Голосеевском и Шевченковском районах Киева, есть информация о возгорании. По информации местных телеграм-каналов, в результате взрыва горит многоэтажка. В то же время о взрывах в Кривом Роге сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул. Взрывы также раздались в городах Днепр и Краматорск (Донецкая область). По информации командования Воздушных сил ВСУ, удары по территории Украины наносились гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и крылатыми ракетами «Калибр» и Х-101. Минобороны России ракетные удары по Украине пока не комментировало.