Военные учения Азербайджана и стран Центральной Азии

Региональные международные учения «Бирлестик-2024» с участием военнослужащих Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана начались в Мангистауской области на западе Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского Минобороны.

«Военные маневры состоятся на полигоне Оймаша, а также на морском участке в 2 км от мыса Токмак. С 8 по 17 июля воинские контингенты подготовят и проведут совместную операцию по локализации вооруженного конфликта», - говорится в сообщении.

В учениях будут задействованы около 4 тыс. военнослужащих и до 700 единиц вооружения и военной техники. «Тактические эпизоды будут разыграны с участием групп наземной и воздушной разведки, морского спецназа, экипажей армейской и фронтовой авиации, военных кораблей и катеров, артиллерийских расчетов, штурмовых и танковых подразделений», - пояснили в ведомстве.

В рамках учений также пройдут культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Кроме того, будут организованы соревнования по военно-прикладным видам спорта, тактическому ориентированию и армейской тактической стрельбе.