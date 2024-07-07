Ильхам Алиев утвердил подписанное с Турцией соглашение
Президент Ильхам Алиев подписал указ «Об утверждении «Соглашения о сотрудничестве в сфере природного газа между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики».
Соглашение было подписано 14 мая 2024 года в Стамбуле.
После вступления в силу Соглашения о сотрудничестве, указанного в настоящем указе, Министерство экономики Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений. Министерство иностранных дел Азербайджана должно направить уведомление правительству Турецкой Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения о сотрудничестве.