Азербайджан о новом президенте Ирана и мире с Арменией

Азербайджан ожидает, что после вступления в должность нового президента Ирана Масуда Пезешкиана «отношения (между Баку и Тегераном) получат еще большее развитие», заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«В Иране избран новый президент, и президент Азербайджана передал свои поздравления по этому случаю. Мы заинтересованы в реализации проектов, ранее согласованных между Азербайджаном и Ираном», - отметил министр.

Комментируя переговоры Баку и Еревана, Байрамов сказал, что они продолжаются «по разным направлениям».

Министр отметил, что в конце июня Азербайджан направил армянской стороне предложения по мирной повестке: «Однако в конституции Армении все еще есть положения против Азербайджана. Мы ожидаем, что армянская сторона предпримет шаги в этом направлении».

Байрамов подчеркнул, что позиция Азербайджана по мирной повестке «изложена очень четко»: «Азербайджанское государство является ее автором. Вскоре после 44-дневной войны президент Азербайджана выступил с речью и предложил мирную повестку Армении».