В Баку обратились к Китаю

Китаю выгоднее производить продукцию для Европы в Азербайджане, заявил председатель правления Алятской свободной экономической зоны (СЭЗ) Валех Алескеров на проходящей в Баку Конференции по поощрению логистики и торговли в Азербайджане «Демонстрационная зона ШОС».

«Производство в Азербайджане и экспорт в Европу выгоднее для Китая», — отметил Алескеров, подчеркнув, что это позволит избежать дополнительных транспортных расходов и воспользоваться льготами СЭЗ.

Он также добавил, что развитие Срединного коридора за счет инвестиций важно и что китайские компании будут приветствоваться в Азербайджане.

Делегация из Китая уже посетила СЭЗ и ознакомилась с ее преимуществами.

По словам временного поверенного в делах Китая в Азербайджане Дин Тао, который также выступил на мероприятии, экономические отношения между странами находятся на высоком уровне, а торговый оборот достиг рекордного показателя. Он отметил, что в 2023 году торговый оборот между Китаем и Азербайджаном увеличился на 43,5% - до $3,1 млрд.