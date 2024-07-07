Дагестанцы борются с WhatsАpp

Работу мессенджера WhatsApp замедляют профильные ведомства в Дагестане из-за того, что в компании «игнорируют требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях», пишут российские СМИ со ссылкой на источник.

«Администрации WhatsApp направлялись требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, но они были проигнорированы», - приводят СМИ слова источника.

Сообщается, что замедление работы WhatsApp связано с «антитеррористической деятельностью профильных ведомств».