Как пережить жару во время беременности: советы врача

12:30

Врач-пренатолог Центра планирования семьи Министерства здравоохранения Азербайджана Диляра Зейналова рассказывает, как пережить жару беременным женщинам, на что следует обращать внимание, что нужно знать будущей маме, у которой период беременности попадает на лето. - Лето – одно из самых прекрасных времен года. Однако наблюдающаяся в некоторые дни этого сезона чрезмерная жара и повышенная влажность вызывают у беременных женщин определенные беспокойства. Такие факторы, как повышение температуры воздуха, изменение относительной влажности воздуха, потеря жидкости выделением пота, воздействие солнечного /теплового удара, могут повлиять на здоровье как матери, так и развивающегося плода. Для того чтобы в жаркую погоду беременность протекала комфортно, очень важно, чтобы будущие мамы следовали всем указаниям лечащего врача и принимали дополнительные меры предосторожности.

- Как пережить жару во время беременности? - Поскольку у беременных женщин скорость обмена веществ (метаболизм) выше, они особенно чувствительны к повышению температуры воздуха. Повышение температуры погоды в летние месяцы может усугубить распространенные у беременных женщин симптомы, такие как вздутие живота, общая усталость и чувство жажды. К основным симптомам теплового/солнечного удара относятся утомляемость, головокружение (в тяжелых случаях — обморок), тошнота, учащенное сердцебиение и др. В то же время при жаркой погоде у беременных женщин могут возникать отеки нижних и верхних конечностей. Беременным женщинам рекомендуется делать частые перерывы для отдыха в прохладном месте, особенно когда они находятся на открытом воздухе. Целесообразнее быть на открытом воздухе ранним утром или вечером, когда температура опускается. Рекомендуется избегать пребывания на открытом воздухе в часы пиковой жары, т.е. с 10:00 до 16:00. Прогулка в тенистых и прохладных местах, отдых в комфортных условиях очень важны для здоровья беременной женщины. Витамин D важен для развития скелета плода, он участвует в формировании зубов и костей, а также положительно влияет на общую иммунную систему. Следует отметить, что Солнце — лучший природный источник витамина D, особенно летом. При этом беременным женщинам следует ограничить время пребывания под прямыми солнечными лучами, чтобы исключить их вредное воздействие. - Сколько нужно пить жидкости для поддержания водного баланса во время беременности? - Беременным женщинам очень важно поддерживать водный баланс организма. Потому что недостаточное потребление жидкости может быть опасно как для матери, так и для развивающегося плода. Хроническая усталость, головная боль, слабость, инфекции мочевыводящих путей у матери негативно влияют на околоплодные воды, создавая дополнительные риски при беременности. Следует учитывать, что поддержанию водного баланса способствуют не только околоплодные воды беременной, но и усиление кровообращения женщины. Недостаточный прием жидкости также может увеличить риск преждевременных родов. С целью исключения подобных рисков рекомендуется соблюдать минимальную норму потребления жидкости (около 2,5 л), включить в рацион фрукты и овощи. Также следует минимизировать прием сладких и кофеиносодержащих продуктов, поскольку они вызывают жажду.