Как пережить жару во время беременности: советы врача
Врач-пренатолог Центра планирования семьи Министерства здравоохранения Азербайджана Диляра Зейналова рассказывает, как пережить жару беременным женщинам, на что следует обращать внимание, что нужно знать будущей маме, у которой период беременности попадает на лето.
- Лето – одно из самых прекрасных времен года. Однако наблюдающаяся в некоторые дни этого сезона чрезмерная жара и повышенная влажность вызывают у беременных женщин определенные беспокойства. Такие факторы, как повышение температуры воздуха, изменение относительной влажности воздуха, потеря жидкости выделением пота, воздействие солнечного /теплового удара, могут повлиять на здоровье как матери, так и развивающегося плода. Для того чтобы в жаркую погоду беременность протекала комфортно, очень важно, чтобы будущие мамы следовали всем указаниям лечащего врача и принимали дополнительные меры предосторожности.
- Как пережить жару во время беременности?
- Поскольку у беременных женщин скорость обмена веществ (метаболизм) выше, они особенно чувствительны к повышению температуры воздуха. Повышение температуры погоды в летние месяцы может усугубить распространенные у беременных женщин симптомы, такие как вздутие живота, общая усталость и чувство жажды. К основным симптомам теплового/солнечного удара относятся утомляемость, головокружение (в тяжелых случаях — обморок), тошнота, учащенное сердцебиение и др. В то же время при жаркой погоде у беременных женщин могут возникать отеки нижних и верхних конечностей.
Беременным женщинам рекомендуется делать частые перерывы для отдыха в прохладном месте, особенно когда они находятся на открытом воздухе. Целесообразнее быть на открытом воздухе ранним утром или вечером, когда температура опускается. Рекомендуется избегать пребывания на открытом воздухе в часы пиковой жары, т.е. с 10:00 до 16:00. Прогулка в тенистых и прохладных местах, отдых в комфортных условиях очень важны для здоровья беременной женщины.
Витамин D важен для развития скелета плода, он участвует в формировании зубов и костей, а также положительно влияет на общую иммунную систему.
Следует отметить, что Солнце — лучший природный источник витамина D, особенно летом. При этом беременным женщинам следует ограничить время пребывания под прямыми солнечными лучами, чтобы исключить их вредное воздействие.
- Сколько нужно пить жидкости для поддержания водного баланса во время беременности?
- Беременным женщинам очень важно поддерживать водный баланс организма. Потому что недостаточное потребление жидкости может быть опасно как для матери, так и для развивающегося плода. Хроническая усталость, головная боль, слабость, инфекции мочевыводящих путей у матери негативно влияют на околоплодные воды, создавая дополнительные риски при беременности. Следует учитывать, что поддержанию водного баланса способствуют не только околоплодные воды беременной, но и усиление кровообращения женщины. Недостаточный прием жидкости также может увеличить риск преждевременных родов. С целью исключения подобных рисков рекомендуется соблюдать минимальную норму потребления жидкости (около 2,5 л), включить в рацион фрукты и овощи. Также следует минимизировать прием сладких и кофеиносодержащих продуктов, поскольку они вызывают жажду.
- Какой должна быть одежда для беременных в летний период?
- Во время беременности предпочтение следует отдавать натуральным тканям, например, хлопку, которые отводят лишнюю влагу, они позволят коже дышать и снижают возможный дискомфорт. Беременным женщинам особенно важно регулировать температуру тела в жаркие летние месяцы. Свободная и комфортная одежда позволяет регулировать температуру, помогает предотвратить покраснения, которые могут появиться на коже и др.
Во время беременности обмен веществ кожи становится более активным. По этой причине кожа выделяет больше пота и жидкости. Для их устранения следует следить за тем, чтобы состав используемых беременными женщинами антиперспирантов был биологически чистым и не содержал вредных химических элементов.
- Что нужно знать будущей маме, у которой период беременности попадает на летние месяцы?
- Летняя жара может повлиять на аппетит и выбор продуктов питания. Известно, что под влиянием повышения температуры воздуха аппетит снижается. Тем самым организму беременной женщины получать необходимые минералы и витамины становится труднее. С другой стороны, потоотделение приводит к выделению натрия, калия и магния, которые являются необходимыми для организма электролитами. Эти электролиты очень важны для баланса жидкости и развития мышц.
Для восстановления аппетита и поступления в организм необходимых минералов и витаминов рекомендуется дробное питание (питаться маленькими порциями и чаще). Ежедневный рацион беременной женщины должен включать белки, углеводы, жиры, витамины и минералы. При условии соблюдения баланса следует отдавать предпочтение богатым микроэлементами фруктам, овощам и ягодам.
Несоблюдение правил здорового питания может привести к анемии, осложнениям в период беременности и послеродовой период. В числе основных проблем следует отметить низкий вес при рождении, задержку роста и др.
В целом, в период беременности в летние месяцы рекомендуется уделять особое внимание режиму сна и отдыха, в светлой и прохладной среде выполнять физические упражнения умеренной интенсивности, регулярно проверять артериальное давление и проходить другие дородовые обследования.