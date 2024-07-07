Суд не отпустил «Курда Эльнура» под домашний арест

Состоялось подготовительное заседание по делу криминального авторитета Эльнура Аббасова, известного в определенных кругах как «Курд Эльнур».

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Фаика Ганиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Адвокат обвиняемого Рашад Мирмехдизаде попросил отпустить своего подзащитного из СИЗО под домашний арест. Суд ходатайство не обеспечил. Судебный процесс продолжится 17 июля.

Аббасов был задержан 7 января этого года по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере. На основании ходатайства следственного органа в его отношении в Наримановском районном суде избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.