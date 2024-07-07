American Express уходит из России
Российская дочерняя компания American Express Company «Америкэн экспресс банк» подала заявление о ликвидации, сообщают российские СМИ.
В марте American Express сообщила о приостановке работы в России и Беларуси из-за вторжения России в Украину. Таким образом, российские и белорусские карты не работают за рубежом, а иностранные - в России и Беларуси уже несколько месяцев.
В мае президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее добровольную ликвидацию «Америкэн экспресс банка» в РФ.