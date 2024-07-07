«Будем идти своим путем»: Россия не видит возможностей договориться с США

Россия не видит возможности достижения договоренностей с США по значимым вопросам в обозримой перспективе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«На сегодня я не вижу ни одной сферы, может быть, за редчайшими исключениями в области контактов между людьми, визовых дел, но это все архимелочи на фоне происходящего, где мы могли бы о чем-то толково и компромиссно договориться с американцами. По крупным вопросам - нет. Мы будем идти своим путем», - цитирует ТАСС Рябкова.

Предлагаемые Западом «компромиссы» он назвал «диктатом и ультиматумом»: «Разумеется, невозможно договориться на таких условиях. И этого никогда не будет. Компромисс возможен только и исключительно на основе строгого баланса интересов, выверенного учета взаимных подходов к той или иной проблеме».