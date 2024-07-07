Посол о массированном обстреле Украины: Так Россия стремится к миру...
Посол Германии в Украине Мартин Егер прокомментировал массированный обстрел России украинских городов 8 июля.
«Много жертв в Киеве, погибшие, раненые. Это война против мирного населения. Вот как выглядит готовность России к переговорам и ее стремление к миру», – заявил немецкий посол.
Во время массированного ракетного удара по Украине 8 июля погибли по меньшей мере 20 человек, более 50 получили ранения.
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