Посол о массированном обстреле Украины: Так Россия стремится к миру...

Посол Германии в Украине Мартин Егер прокомментировал массированный обстрел России украинских городов 8 июля.

«Много жертв в Киеве, погибшие, раненые. Это война против мирного населения. Вот как выглядит готовность России к переговорам и ее стремление к миру», – заявил немецкий посол.

Во время массированного ракетного удара по Украине 8 июля погибли по меньшей мере 20 человек, более 50 получили ранения.