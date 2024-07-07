Кремль поддержал предложение Турции

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан предложил создать мирную платформу, которая «предотвратит усугубление поляризации», а приоритет будет отдавать дипломатии. Он также призвал привлечь как можно больше участников к урегулированию войны РФ против Украины.

Москва согласна с предложением Анкары о необходимости создания мирной платформы для урегулирования «конфликта» в Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Президент [России Владимир] Путин — убежденный сторонник предпочтительности политико-дипломатических усилий по поиску развязки украинского конфликта. И, конечно же, мы никогда не отказывались от переговоров — наоборот, мы были сторонниками переговоров с участием всех заинтересованных сторон», — уверяет Песков.

Пресс-секретарь президента России согласился с Фиданом о необходимости создания мирной платформы. «Действительно, было бы здорово, если бы такая платформа была», — отметил он.