Иран поддержит Ливан

Иран окажет помощь Ливану в случае «агрессии» со стороны Израиля. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани.

«Любая агрессия против Ливана приведет к нестабильности и эскалации напряженности в регионе… Иран считает одним из принципов [своей внешней политики] поддержку Ливана и рассматривает возможность оказания помощи Ливану в нужный момент», - сказал дипломат на первой пресс-конференции после избрания нового иранского президента.

В середине июня израильская армия одобрила оперативный план наступления в Ливане. Израильские власти вслед за операцией против ХАМАС в секторе Газа рассчитывают одновременно нанести удар по силам «Хезболлы», которые, как и ХАМАС, действуют против Израиля, периодически обстреливая территорию еврейского государства.