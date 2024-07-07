Вице-спикер Адиль Алиев стал главой Сураханы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Адиля Алиева главой Исполнительной власти Сураханского района Баку. Текст распоряжения опубликован на официальном сайте главы государства.
55-летний Адиль Алиев был депутатом Милли Меджлиса III, IV, V и VI созывов и заместителем председателя последнего созыва парламента. Он также является президентом Федерации кикбоксинга Азербайджана.
Предыдущий глава Исполнительной власти Сураханского района Азиз Азизов был назначен главой Исполнительной власти Бейлаганского района.