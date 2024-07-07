Предупреждение AQTA по поводу БАДов

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) продолжает контрольные мероприятия по биологически активным добавкам (БАДам) к пище как местного производства, так и импортным.

В рамках этих мероприятий в последнее время были выявлены серьезные несоответствия в лабораторных исследованиях некоторых БАДов, импортируемых в страну. В связи с этим были приняты необходимые меры, и этот процесс продолжается.

Анализы в этой области показали, что некоторые предприниматели, стремясь к легкой прибыли, пытаются импортировать в Азербайджан биологически активные пищевые добавки, не имеющие никакого эффекта, широко рекламируя их через различные социальные сети и медиаресурсы.

Следует отметить, что значительная часть импортных БАДов попадает в Азербайджан из Турции. В ходе контрольных и регулирующих мероприятий было установлено, что многие из них не были зарегистрированы в Турции и не находятся там в обороте.

Учитывая все это, в последние годы в этой области были расширены контрольные и регулирующие мероприятия. Цель состоит в том, чтобы оценить влияние вышеупомянутых продуктов на жизнь и здоровье до их производства, переработки и выпуска в оборот на территории страны, а также определить их безопасность, минимальное качество, соответствие маркировке и нормативным правовым актам в области продовольственной безопасности.