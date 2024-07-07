НАТО мобилизуется на случай войны с Россией

Лидеры стран НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля, обсудят обновленные военные планы с учетом опыта войны в Украине. Как сообщает Reuters со ссылкой на анонимный военный источник, эти планы предусматривают создание от 35 до 50 новых бригад для защиты НАТО от возможного нападения России.

Собеседник агентства не стал приводить какие-либо подробности планов по созданию бригад. Однако, пишет Reuters, на создание одной бригады требуется от 3 до 7 тыс. военных. Чиновник НАТО в ответ на просьбу агентства прокомментировать эти планы, заявил, что военные планировщики определили подробные требования к войскам и вооружению, необходимым для защиты альянса. По его словам, среди основных приоритетов НАТО: системы противовоздушной и противоракетной обороны, логистика и крупные наземные формирования.

Откуда именно НАТО привлечет необходимое число военных для создания такого числа бригад, пишет Reuters, пока неясно. Так, войска могут быть переведены из других частей вооруженных сил или могут быть набраны дополнительные солдаты. Также страны НАТО могут выбрать сочетание обоих этих подходов.

Осенью 2023 года президент Чехии Петр Павел заявлял, что НАТО считает Россию угрозой номер один для Европы. В январе 2024-го генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сказал, что не видит непосредственных угроз со стороны РФ. В феврале Bild опубликовал ожидаемые властями ФРГ этапы нападения России на НАТО, один из которых включает прорыв российских войск на территорию Германии.