Чего ждет Кремль от нового президента Ирана

Россия с большим уважением относится победе на президентских выборах в Иране Масуда Пезешкиана и надеется на продолжение партнерских отношений с этой страной. Об этом, как сообщает РБК, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Партнерство России и Ирана имеет «весьма и весьма позитивную динамику <...> в самых различных областях», сказал Песков в ответ на вопрос об ожиданиях Кремля по итогам президентских выборов в Иране.

Россия желает новому руководству страны успехов и надеется на «продолжение тесных, партнерских, союзнических отношений с Тегераном», подчеркнул пресс-секретарь.

6 июля в Иране подвели итоги президентских выборов. Победу одержал депутат Меджлиса (однопалатный парламент) Масуд Пезешкиан, единственный кандидат от реформаторов.