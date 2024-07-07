Откуда на берегах Говсана мертвая рыба?

Пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова сообщила haqqin.az, что для установления причины гибели рыбы специалисты Каспийского комплексного экологического мониторинга министерства провели осмотр указанной территории. Были взяты пробы воды и погибшей рыбы. После получения результатов анализов будет предоставлена подробная информация.

Массовая гибель рыбы на побережье в районе Говсана наблюдалась и в предыдущие годы. Жители поселка сообщили, что в последние несколько лет на побережье, включая остров Гум, они сталкиваются с массовой гибелью рыбы. Они связывают это с тем, что канализационные воды из Говсана на протяжении многих лет напрямую сбрасываются в море.

По результатам мониторинга пляжей, проведенного Республиканским центром гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения и Каспийским комплексным экологическим мониторингом, пляжи Говсана из-за загрязнения воды для посещения не рекомендуются.

Эколог Ровшан Аббасов сообщил haqqin.az, что в это время года на прибрежных территориях, особенно в мелководных местах, температура воды сильно повышается, в результате чего снижается количество кислорода. Это сильно влияет на среду обитания рыбы. «Учитывая, что уровень Каспийского моря в последние годы резко падает, такие территории в Каспии становятся все более распространенными. Это такой процесс, что иногда его невозможно каким-либо образом предотвратить», — сказал эколог.