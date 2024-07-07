СБУ: Россия получит максимальное возмездие за удар по Украине
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пообещал максимальное возмездие за сегодняшний удар России по гражданским объектам.
«СБУ сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист - это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия», - сказал Малюк.