Украина и Польша подписали соглашение по безопасности
Украина и Польша 8 июля подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, сообщает «Европейская правда».
Подписание соглашения состоялось во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву в понедельник. Соглашение со стороны Польши подписал глава польского правительства Дональд Туск.
Детали соглашения пока не разглашают.
Президент Зеленский прибыл в Варшаву в понедельник утром, перед тем, как отправиться на юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне.