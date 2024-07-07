SOCAR требует гарантий от Пакистана
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR требует законодательных гарантий от правительства Пакистана по поводу инвестиций, вложенных в эту страну.
Согласно информации осведомленных источников в нефтяной отрасли, опубликованной англоязычным изданием Business Recorder, требование SOCAR обсуждалось несколько дней назад на совещании под председательством министра планирования, развития и специальных проектов Пакистана Ахсана Икбала.
Ожидается, что во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Исламабад на этой неделе SOCAR предложат инвестировать миллиарды долларов в Пакистан.
Премьер-министр Шахбаз Шариф поручил Икбалу провести консультативные встречи с профильными ведомствами, включая министерства торговли, промышленности, информационных технологий, образования, национальной продовольственной безопасности, Совета по инвестициям (BoI) и другими с целью официально сформировать инвестиционный портфель в размере 2–3 миллиардов долларов США для представления Азербайджану.
Отметим, что дочерняя компания Госнефтекомпании Азербайджана, SOCAR Petroleum, уже заключила договор о продаже сжиженного газа в Пакистан и выполняет свои обязательства по этому договору.
Пакистанское издание пишет, что на этот раз компании будет предложено вложить инвестиции в создание подземных газохранилищ, строительство инфраструктуры для сжиженного газа, прокладку трубопровода для транспортировки светлых нефтепродуктов, создание совместного предприятия и разработку морских/наземных разведочных блоков.
Однако на совещании с участием членов правительства Пакистана было заявлено, что SOCAR не проявляет особого интереса к инвестированию без законодательных гарантий. В связи с этим Министерству юстиции было поручено рассмотреть вопрос о разработке необходимых законодательных гарантий для Госнефтекомпании Азербайджана.
На совещании также было отмечено, что пакистанские компании не воспользовались отменой Азербайджаном таможенных пошлин на импорт пакистанского риса. Было поручено принять необходимые меры для укрепления позиций пакистанского бизнеса на азербайджанском рынке.