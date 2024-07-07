SOCAR требует гарантий от Пакистана

Согласно информации осведомленных источников в нефтяной отрасли, опубликованной англоязычным изданием Business Recorder, требование SOCAR обсуждалось несколько дней назад на совещании под председательством министра планирования, развития и специальных проектов Пакистана Ахсана Икбала.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR требует законодательных гарантий от правительства Пакистана по поводу инвестиций, вложенных в эту страну.

Ожидается, что во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Исламабад на этой неделе SOCAR предложат инвестировать миллиарды долларов в Пакистан.

Премьер-министр Шахбаз Шариф поручил Икбалу провести консультативные встречи с профильными ведомствами, включая министерства торговли, промышленности, информационных технологий, образования, национальной продовольственной безопасности, Совета по инвестициям (BoI) и другими с целью официально сформировать инвестиционный портфель в размере 2–3 миллиардов долларов США для представления Азербайджану.

Отметим, что дочерняя компания Госнефтекомпании Азербайджана, SOCAR Petroleum, уже заключила договор о продаже сжиженного газа в Пакистан и выполняет свои обязательства по этому договору.