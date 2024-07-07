Польша будет сбивать российские ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разработке механизма, который позволит Польше сбивать российские ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины, если они будут направлены в сторону Польши. Это решение стало реакцией на нанесение ударов российской стороной с помощью дронов и крылатых ракет.

Зеленский отметил, что Польша и Украина активно работают над созданием системы взаимодействия, которая обеспечит защиту не только украинской, но и польской территории. «Мы разрабатываем механизм, который позволит польским силам сбивать российские ракеты и дроны в нашем воздушном пространстве», — заявил президент Украины.

Зеленский также отметил, что роль посредника между Россией и Украиной могут сыграть США, Китай или Евросоюз, но не Венгрия.