Внимание любителям технологии и тем, у кого есть стартап-идеи. При поддержке Kapital Bank и организации Ассоциации клубов субъектов малого и среднего предпринимательства (KOBSKA) в Баку пройдет фестиваль «iFest - инновация и технология».

Основная цель проекта - установление новых связей между технологическими компаниями и молодежью, поддержка развития стартапов, обеспечение их доступа к финансовым возможностям, реализация демонстрации идей. Учитывая, что в ноябре в Азербайджане пройдет саммит COP29, фестиваль в этом году будет посвящен этому событию и пройдет под лозунгом «Зеленые технологии ради зеленого мира».

В фестивале примут участие компании, функционирующие в сфере технологий, и стартапы, достигшие стадии минимально жизнеспособного продукта (MVP) со своими стендами. Кроме того, на фестивале будут представлены отечественные и зарубежные венчурные фонды и бизнес-ангелы. Фестиваль пройдет 23 июля 2024 года.

В рамках мероприятия планируется проведение различных интересных мероприятий, в том числе презентаций стартапов, форум, встречи инвесторов, выставка технологических компаний, а также развлекательные шоу-программы.

Также отметим, что фестиваль «iFest - инновация и технология» будет проводиться и в последующие годы. В фестивале могут принять участие молодежь, любители технологий и все, кто интересуется стартапами.

Для регистрации: https://ifest.az/qeydiyyat/

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