Глава USAID посетит Армению

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр 8-11 июля совершит визит в Армению, сообщило посольство США в Ереване. Сообщается, что в рамках визита она подтвердит поддержку USAID проводимым в стране реформам.

В ходе визита Пауэр встретится с высокопоставленными должностными лицами правительства Армении, лидерами бизнес-сообщества, молодежью и представителями СМИ.

Агентство США по международному развитию (англ. United States Agency for International Development, USAID) - высший федеральный орган государственного управления Соединенных Штатов Америки в области «оказания помощи за рубежом». Администратор Агентства и его заместитель назначаются президентом с согласия Сената и действуют в координации с Государственным секретарем США.