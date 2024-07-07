Boeing признает свою вину

Теперь сделку должен одобрить суд. Адвокаты некоторых семей погибших заявили, что планируют добиваться от судьи отклонения сделки.

Компания Boeing в рамках сделки с Министерством юстиции США признала вину в мошенничестве по делу о крушении двух лайнеров 737 MAX, в результате чего погибли 346 человек. Об этом сообщает Reuters.

Boeing в случае одобрения соглашения должна будет выплатить 243,6 млн долларов в качестве штрафа, еще 455 млн долларов выделить на программы по улучшению безопасности полетов. Ежегодные публичные отчеты о проделанной работе будет составлять независимый наблюдатель.

Признание вины потенциально угрожает способности компании получать выгодные государственные контракты с такими организациями, как Министерство обороны США и НАСА, хотя Boeing может добиться исключения из правил, отмечает агентство.

Первая авария произошла в октябре 2018 года, когда практически новый Boeing 737 MAX индонезийской Lion Air упал в море через 12 минут после взлета, никто из 189 находившихся на борту людей не выжил. Второе крушение 737 MAX произошло меньше, чем через полгода после первого: и вновь практически новый Boeing 737 MAX эфиопской Ehtiopean Airlines упал вскоре после взлета. В авиакатастрофе погибли 157 человек.

В обоих случаях основной причиной катастрофы стал сбой системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS), которая предусматривала автоматическое опускание носа самолета в определенных условиях.