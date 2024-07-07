Армяне довольны демаркацией границы с Азербайджаном

«По сути, осуществляется неописуемый объем работы, которую надо было сделать за последние 20-25 лет, в результате чего у нас не было бы той ситуации, которая имеется. Мы съездили в Киранц, обошли село, встретили всего несколько человек, пообщались с ними.

Жители были заняты своей работой, они были в полях, не было никаких жалоб, отрицательной настроенности или каких-либо других отрицательных эмоций. Жители все видят своими глазами, осознают, что слова уличной оппозиции – ложь и фальсификация», - заверил Зейналян.

По его словам, жители села Киранц довольны демаркацией. «Они довольны тем, что граница уже четкая, для них приемлемо то, что эта сторона линии - Армения, а другая сторона не Армения.

Пойдите посмотрите, какая у нас демаркированная граница. То, что было запланировано, строится, там колючая проволока, столбы и на данном участке дороги будет построена стена», - сказал депутат.