Россия и Армения хотят развивать технологии

Армения и Россия должны поддерживать инвестиции в науку и технологии, заявил министр экономики Армении Геворг Папоян на встрече с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым в рамках выставки инновационных технологий «Иннопром» в Екатеринбурге.

«Нам представился случай обсудить наши отношения и перспективы сотрудничества в экономике и промышленности. Россия - один из основных торговых партнеров Армении, на которую приходится значительная часть экспорта и импорта нашей страны.

Мы видим, что цифровизация, инновационные технологии и устойчивое производство становятся основами развития промышленности будущего и стабильного экономического роста», - заявил министр.

Стороны, как сообщается, обсудили новые возможности экспорта и импорта, совместные промышленные проекты, а также ряд вопросов фармацевтической отрасли.