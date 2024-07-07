В Карабахском университете новое назначение

Айтен Гулиева родилась в 1985 году. Она получила педагогическое образование и образование по административному менеджменту. В 2008 году начала работать в Бакинском славянском университете, а в 2013-2021 годах работала в Министерстве науки и образования.

В 2021-2024 годах Айтен Гулиева работала начальником отдела информации и кадров Агентства обеспечения качества в образовании (ТКТА). Также отвечала за связи с общественностью и коммуникации в ТКТА.

Замужем, мать двоих детей.