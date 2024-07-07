«Грузия готова дружить с США, но…»

Власти Грузии готовы к сотрудничеству, дружбе с США, но это должно быть взаимно. Об этом заявил генеральный секретарь правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя решение Министерства обороны США отложить на неопределенный срок военные учения «Достойный партнер». Его слова приводят грузинские СМИ.

По словам Каладзе, он надеется, что «подходы и отношения будут изменены».

Мэр Тбилиси также отметил, что «Грузия не может быть чьим-то вассалом» и что Грузия должна оставаться «независимым, суверенным государством».

«Ради этого наши предки боролись и проливали кровь, и никому не будет предоставлена возможность приказывать властям Грузии и пойти на такой шаг, который, как мы знаем изначально, будет проблематичным для нашего государства и населения», – добавил он.