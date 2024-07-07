Ликвидирован командир «Хезболлы» видео
Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по мотоциклу, на котором ехал один из членов вооруженных формирований шиитской милиции «Хезболлы».
July 8, 2024
Согласно информации новостного портала Lebanon 24, в результате атаки ликвидирован полевой командир Мустафа Хасан Сальман, который направлялся в пограничный район Клейла в округе Тир. Он отвечал за оборону на западном участке фронта. Ранен сопровождавший его боец.
«Хезболла» в своем телеграм-канале подтвердила гибель Сальмана.