Ликвидирован командир «Хезболлы» видео

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по мотоциклу, на котором ехал один из членов вооруженных формирований шиитской милиции «Хезболлы».

Согласно информации новостного портала Lebanon 24, в результате атаки ликвидирован полевой командир Мустафа Хасан Сальман, который направлялся в пограничный район Клейла в округе Тир. Он отвечал за оборону на западном участке фронта. Ранен сопровождавший его боец.

«Хезболла» в своем телеграм-канале подтвердила гибель Сальмана.