В Польше создают «Украинский легион»

Добровольческое военное подразделение "Украинский легион" будет сформировано на территории Польши. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают СМИ.

По его словам, в легион смогут вступить граждане Украины, которые сейчас пребывают в странах ЕС. Они будут тренироваться на территории Польши.

"Мы зафиксировали в нашем соглашении по безопасности формирование и подготовку на территории Польши "Украинского легиона" - нового добровольческого военного подразделения. Мы имеем очень позитивный опыт украинско-польско-литовской бригады. Именно на основе такого опыта мы дадим возможность гражданам Украины, которые сейчас находятся в Польше, Литве и других странах ЕС, добровольно присоединиться к обороне Украины. "Украинский легион" будет тренироваться в Польше и будет оснащен партнерами", - сказал Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.

По словам Зеленского, каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с Вооруженными силами страны.

"Сейчас также наши команды проработают все нюансы этого предложения", - добавил он.