Фархад Мамедов 18:28

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который, согласно правилу ротации, начал шестимесячное председательство в Европейском союзе, посетил Москву, а затем отправился в Шушу для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств. Данные визиты вызвали недовольство в Брюсселе. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что у Орбана не было мандата представлять Евросоюз на саммите в Шуше. «Орбан не получал мандата от Совета ЕС, чтобы представлять его интересы на саммите Организации тюркских государств», — написал Боррель в X (ранее Twitter).

Ранее Боррель распространил аналогичное заявление перед визитом Орбана в Москву. Тогда глава евродипломатии указал на то, что ЕС исключает для себя официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, а венгерский премьер посетил Москву «исключительно в рамках двусторонних отношений». На заявления Борреля близкое окружение Виктора Орбана отреагировало с насмешкой. Директор по политическим вопросам премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в социальной сети X ответил Боррелю: «А поужинать нам можно, или для этого мы тоже должны получить мандат от ЕС?» — написал он. Сам венгерский лидер ранее назвал критику руководства Евросоюза «бюрократической бессмыслицей».

Путин, в свою очередь, заявил, что «Россия и Венгрия ведут диалог, несмотря на непростую геополитическую ситуацию». Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя спор между Европейским союзом и Орбаном, который в настоящее время возглавляет ЕС, назвал это «бунтом на еврокорабле». «Виктор Орбан открыто посылает куда подальше главу внешней политики ЕС Жозепа Борреля по всем вопросам - от поездки в Москву до участия в саммите Организации исламских государств. Венгерский бунт на еврокорабле назревал давно - и вот он разворачивается на наших глазах», – прокомментировал ситуацию Пушков. Он также назвал происходящее «внутренним кризисом непослушания», которого в отношении Брюсселя и Евросоюза еще не было, отметив, что Орбан «не стесняется демонстрировать неуважение к руководителям ЕС».

Напомним, что перед визитом в Москву и Шушу Виктор Орбан неожиданно прибыл в Киев. Это был первый визит премьер-министра Венгрии в Украину за последние 14 лет. Виктор Орбан — политик, который старается максимально затруднить военную и экономическую помощь Украине со стороны Европейского союза, поэтому его визит в Киев в качестве председателя ЕС вызвал широкий резонанс. Венгерский премьер заявил, что прибыл в Украину как председатель ЕС, и предложил одностороннее прекращение огня, чтобы начать переговоры с Москвой. Однако президент Украины Владимир Зеленский отклонил данное предложение. Несмотря на то, что другие детали мирного плана Орбана неизвестны, он заявил, что «продолжает свою миссию», и отправился в Китай после завершения визита в Шушу. Председатель Европейского совета Шарль Мишель раскритиковал премьер-министра Венгрии за его мирную инициативу по Украине без согласия Брюсселя, заявив, что Орбан подрывает единство Запада в украинском вопросе. В свою очередь, сам Орбан отметил, что «бред демократов из Брюсселя» делает все усилия по достижению мира в Украине «бессмысленными». Отметим, что 30 июня Виктор Орбан объявил о формировании фракции под названием «Европейские патриоты» в Европарламенте. К данной инициативе уже присоединились несколько правых партий из европейских стран.