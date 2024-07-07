«Это поражение и унижение для Израиля…»

Возможное заключение мира с палестинским движением ХАМАС через посредников станет поражением и унижением для Израиля. Такую точку зрения в соцсети X выразил министр финансов Израиля, лидер «Национальной религиозной партии — Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич.

«Эта сделка будет поражением и унижением для Израиля и победой для (главы ХАМАС в секторе Газа Яхьи) Синвара», — заявил министр.

Смотрич считает, что соглашение с ХАМАС приведёт к гибели заложников, которые не были включены в обменные списки. Также, по его мнению, в будущем ХАМАС продолжит действовать радикально в отношении израильтян.

Ранее тысячи активистов собрались у здания Всеобщей федерации трудящихся в центре Тель-Авива с требованием немедленного освобождения заложников из сектора Газа и проведения досрочных выборов.