Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 19:36

Можно по-разному оценивать затею Эммануэля Макрона с досрочными парламентскими выборами, ее так и оценивают, по-прежнему негодуя, например, в его родной партии. Но в одном президенту Франции нельзя отказать: ультраправых из «Национального объединения», распушивших перья после победы на выборах в Европарламент, он по носу больно щелкнул: третья позиция на национальных выборах и никаких шансов возглавить правительство или даже сформировать правительственную коалицию. Слава неудачницы продолжает преследовать Марин Ле Пен.

Но теперь нужно решить другую непростую проблему. При том, что три самые крупные политические силы набрали приблизительно одинаковое количество мест в нижней палате парламента – Национальной ассамблее, в диапазоне от 182 мест у «Нового народного фронта» до 143 у «Национального объединения» Ле Пен (у коалиции Макрона «Вместе» 168 мест), формально первое место у левых «фронтовиков», и они требуют себе право сформировать правительство. Их лидер Жан-Люк Меланшон хочет стать премьером и на первый взгляд имеет на это полное право. Но очевидно, что для сколько-нибудь устойчивого правительства требуется более широкая парламентская поддержка, ведь всего в Национальной ассамблее 577 депутатов. Коалиция левых с националистами из «Национального объединения» невозможна, именно против ультраправых они все и объединились в один блок-фронт, а во втором туре «спасали Республику» вместе с макронистами, согласовывая тактику голосования против лепеновцев. Партия самого Меланшона «Непокоренная Франция», вошедшая в «Новый национальный фронт», расположена на другом полюсе политической шкалы: это ультралевые, то есть другая радикальная крайность. Например, Меланшон стоит на антиизраильских позициях в палестинском вопросе, а его экономические воззрения недалеко ушли от лозунга «все отобрать и поделить». Это исключает возможность конструктивного взаимодействия с умеренными политическими силами центра.

Объединенные левые сейчас просят неделю на то, чтобы внутри между собой договориться о кандидате на пост премьера, который все равно будет утверждаться президентом. Понятны уже амбиции Меланшона, но понятны и связанные с его фигурой непреодолимые ограничения. Хотя «Непокоренная Франция» среди левых получила больше всего голосов, но все же это лишь 75 голосов. Вторые по числу побед среди левых – социалисты. В их рядах есть, минимум, две фигуры - бывший президент Франсуа Олланд и первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор, которые вполне могут претендовать на пост главы правительства, при этом будучи вполне умеренных взглядов, что позволяет ужиться с центристами-макронистами. Правда, тогда высока вероятность, что «Новый народный фронт» развалится, поскольку Меланшон уведет своих радикалов. Неплохо бы смотрелась премьером и яркая Марин Тонделье, возглавляющая партию «зеленых» «Экологисты», в левом блоке у них третья позиция по числу завоеванных мест, она бы тоже нашла общий язык с центристами. Опять-таки при этом Меланшону придется отправиться в оппозицию, а «Новый национальный фронт» левых прекратит свое существование.

В любом случае партии Макрона для создания широкой коалиции придется пойти на заметные уступки умеренным левым, как по постам в правительстве, так и по вопросам внутренней политики, в частности по пенсионной реформе, которая – увеличение пенсионного возраста до 64 лет – сильно задела французов. Внешняя политика остается в ведении Елисейского дворца, да и в целом у левых, за исключением опять того же Меланшона, особой позиции по внешнеполитическим вопросам, отличной от нынешней, нет. Лидер «Непокоренной Франции» приветствовал аннексию Крыма: «Наконец-то НАТО потеряла Крым!» - и поддерживал «народные республики Донбасса». Сейчас он говорит о готовности поддерживать Украину, но больше в орбановском ключе скорейшего примирения любым способом. Как ни крути, Жан-Люк Меланшон сильно выпадает из числа претендентов на пост премьера.