Особняк Хачатряна в Лос-Анджелесе будет конфискован

Суд США постановил конфисковать и продать особняк в Лос-Анджелесе, принадлежащий семье бывшего министра финансов Армении Гагика Хачатряна. Об этом сообщает прокуратура Армении, пишут СМИ.

В рамках дела о незаконном обогащении прокуратура РА провела переговоры с американскими партнерами. 14 июня сыновья Гагика Хачатряна - Гурген и Артем - подали в окружной суд ходатайство о достижении соглашения. На основании этого соглашения, 30 июня суд постановил продать дом по максимальной рыночной цене. Теперь прокуратура ведет переговоры о том, чтобы большая часть вырученных средств была перечислена в бюджет Армении.

Против Гургена и Артема Хачатрянов возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег. Дело Артема Хачатряна направлено в суд, а Гурген Хачатрян объявлен в розыск. Гагик Хачатрян также находится под следствием по обвинениям в превышении служебных полномочий, хищении средств, соучастии в отмывании денег и коррупции.

В рамках дел против семьи Хачатряна прокуратура требует конфисковать 210 объектов недвижимости, 13 автомобилей, акции в 29 компаниях и денежные средства на сумму 33 млрд драмов (около $85 млн).