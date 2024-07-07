Резкое заявление Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал власти страны за то, что строительство порта Анаклия на Черном море передано компании из Китая. Его цитируют грузинские СМИ.

С критикой Саакашвили, находящийся в Грузии под арестом, выступил по видеосвязи на заседании суда по одному из своих уголовных дел. Он указал, что на стройке в регионе Самегрело должны были быть заняты местные жители.

«Они решили, чтобы китайцы заменили грузин. Какого черта наш порт должен оказаться в руках китайцев?! Что это нам принесет, кроме опасностей, страданий и нищеты?» — возмутился экс-президент.