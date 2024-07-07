Хорошая новость для Украины от НАТО

Члены Североатлантического альянса (НАТО) объявят о новом командовании в Германии по подготовке и снабжению Украины. Об этом заявил специальный помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, пишут СМИ.

«На саммите союзники объявят о новых мерах поддержки Украины – создании нового военного командования НАТО в Германии, которое будет использовать институциональные силы НАТО для координации обучения и снабжения Украины», – сказал Карпентер на брифинге.

Он подчеркнул, что союзники дадут Украине обязательства по усилению средств противовоздушной обороны и по финансовой помощи в объеме $40 млрд долларов в 2025 году.