Решение Следкома об участниках нападений в Дагестане

Участникам нападений в Махачкале и Дербенте, совершенных 23 июня, предъявили обвинение в терроризме. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России, передают СМИ.

«В центральном аппарате СК РФ продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по фактам вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте. После совершенных преступлений был задержан ряд подозреваемых, которым предъявлено обвинение по ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в публикации.

Уточняется, что причастные к нападениям в Дагестане заключены судом под стражу.

В ведомстве добавили, что на причастность к совершению нападений проверяются и другие лица, в том числе те, которые привлекли внимание общественности в связи с ЧП. В пресс-службе СК добавили, что следствие проведет «всестороннее и объективное расследование, чтобы никто из причастных к этим терактам не ушел от уголовной ответственности».

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погибли 22 человека, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали.