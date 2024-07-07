Боррель об атаке украинских городов

Высокий представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал массированный ракетный удар России по украинской гражданской инфраструктуре в понедельник, 8 июля. Как сообщают СМИ, об этом он написал в соцсети X.

Боррель отметил, что Россия и дальше "безжалостно атакует мирное население Украины", а нынешний обстрел привел к гибели и ранению десятков людей.

"Противовоздушная оборона нужна Украине уже сейчас. Все ответственные за российские военные преступления будут привлечены к ответственности", – добавил топ-дипломат ЕС.