Италия закупает истребители

Минобороны Италии утвердило постановление о закупке 24 новых истребителей Eurofighter Typhoon для ВВС республики. Как сообщает портал Rivista Italiana Difesa, предположительно, они постепенно заменят находящиеся на вооружении самолеты.

Это машины нового поколения, снабженные электронным оборудованием, способным контролировать и управлять беспилотниками. Это стратегически важный заказ, отмечает профильный портал, поскольку ведет не только к укреплению комплектации ВВС, но и соответствует целям Глобальной программы боевой авиации. Обслуживание самолетов будет проводиться на заводах итальянского военно-промышленного концерна Leonardo, предположил портал.

Как указывает Reuters, на закупку этих самолетов в течение 11 лет планируется потратить €7,5 млрд.