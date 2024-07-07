Белый дом: Пересматриваем сотрудничество с Грузией

США начали пересмотр всех программ сотрудничества с Грузией. Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Майкл Карпентер, пишут СМИ.

"Мы надеемся, что станем свидетелями смены стратегического курса, проводимого правительством Грузии. Но на данный момент все наши программы [сотрудничества] с Грузией поставлены на пересмотр", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Министерство обороны США на прошлой неделе сообщило, что совместные учения ВС США и Грузии Noble Partner, запланированные на лето 2024 года, переносятся на неопределенный срок в связи с пересмотром стратегических отношений. Минобороны США обосновало решение о переносе учений тем, что грузинские власти заявляли о попытках США и Запада открыть "второй фронт" для усиления давления на Россию в связи с ситуацией в Украине. Американская сторона утверждает, что такие заявления ложны. В связи с этим власти Соединенных Штатов решили, что сейчас неподходящее время для проведения полномасштабных военных учений в Грузии.