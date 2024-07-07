Новая партия оружия для Украины

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает третий зенитный ракетный комплекс Patriot, морские катера и дроны Vector. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Федерального правительства ФРГ.

Отмечается, что в пакет помощи, кроме Patriot, вошли ракеты и запчасти к нему, а также боекомплекты к танкам Leopard 1; 2 самоходных многофункциональных РЛС TRML-4D; 30 разведывательных БПЛА Vector с запчастями; 200 мобильных устройств для глушения дронов; 10 автономных морских катеров; 10 броневиков и 3 патрульных джипа; 55 тысяч снарядов 155 мм и 9 тысяч снарядов в зенитные танки Gepard.