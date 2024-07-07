С какой повесткой Эрдоган поехал на саммит НАТО? главная тема
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который уже неделю проводит встречи за рубежом, сегодня вылетел в Вашингтон для участия в саммите НАТО.
Лидеры Североатлантического альянса соберутся завтра на трехдневный саммит на фоне глобальной неопределенности, вызванной предстоящими президентскими выборами в США, беспорядками во Франции после досрочных парламентских выборов, гуманитарным кризисом в секторе Газа и войной между Украиной и Россией.
Как ожидают, основной темой саммита, на котором также отметят 75-летие создания НАТО, будет обсуждение вопроса Украины.
Главная надежда Киева – получить от Североатлантического блока наряду с военной помощью подтверждение будущего членства в альянсе. И хотя руководство НАТО рассматривает такую возможность, данный шаг считается невозможным до окончания войны. Помимо этого, абсолютное большинство стран-членов НАТО выступают против прямого участия войск альянса в войне в Украине.
В отличие от других стран блока, Турция хотя и выражает активную поддержку Украине, но выступает за решение конфликта между Киевом и Москвой посредством мирного диалога. Мало того, официальная Анкара готова взять на себя посредничество в российско-украинских переговорах. Предполагается, что на предстоящем саммите президент Турции подтвердит это предложение.
Хотя ожидается, что на саммите будут приняты долгосрочные обязательства по оказанию военной поддержки Украине, лидеры НАТО в итоговой декларации подчеркнут безальтернативность членства Киева в альянсе.
Другой важной темой обсуждения станет новый оборонный план НАТО, утвержденный на предыдущем саммите. Турция, находящаяся в южной части этого плана, располагает в данном вопросе значительным влиянием, поскольку обеспечивает больше половины сухопутных войск, предусмотренных новым оборонным планом.
Сыграв важную роль во включении терроризма в оборонную стратегию НАТО, Анкара также занимает влиятельную позицию в борьбе с международным терроризмом, по существу, лидируя в данной сфере. Однако в этом вопросе у Турции есть и определенные разногласия с некоторыми странами НАТО. Например, Анкара ведет борьбу с сирийским крылом террористической организации РПК—РПК/ОНС, тогда как некоторые страны альянса открыто его поддерживают. Это также касается и террористической организации FETO, совершившей в Турции попытку государственного переворота, в ходе которого погибли свыше 260 гражданских лиц.
Тем не менее, обновленный план действий НАТО содержит потенциал усиления позиций Турции в двусторонних контактах по борьбе с терроризмом. Просто для его реализации потребуется время.
Так что же в повестке президента Эрдогана?
В рамках саммита НАТО лидер Турции планирует в отдельных встречах обсудить широкий спектр глобальных и региональных проблем.
По мнению политических обозревателей, Турция поднимет на саммите НАТО вопрос борьбы с террористической организацией РПК/ОНС, а также тему оборонных санкций, ранее наложенных на Турцию. Официальная Анкара считает необходимым снять некоторых из них. Также в повестке дня Турции отношения НАТО и Европейского союза, ситуация в Газе и потенциальная война в Ливане.
Основной же темой саммита для Эрдогана станет российско-украинская война и ее урегулирование. Приоритетом Анкары является безопасность Черного моря, где после конфликта между Россией и Украиной возросли риски.
И все-таки главной темой для Эрдогана, по мнению наблюдателей, по-прежнему остаются события на Ближнем Востоке.