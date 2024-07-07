Руслан Баширли, спецкор, Анкара 22:39

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который уже неделю проводит встречи за рубежом, сегодня вылетел в Вашингтон для участия в саммите НАТО. Лидеры Североатлантического альянса соберутся завтра на трехдневный саммит на фоне глобальной неопределенности, вызванной предстоящими президентскими выборами в США, беспорядками во Франции после досрочных парламентских выборов, гуманитарным кризисом в секторе Газа и войной между Украиной и Россией. Как ожидают, основной темой саммита, на котором также отметят 75-летие создания НАТО, будет обсуждение вопроса Украины.

Главная надежда Киева – получить от Североатлантического блока наряду с военной помощью подтверждение будущего членства в альянсе. И хотя руководство НАТО рассматривает такую возможность, данный шаг считается невозможным до окончания войны. Помимо этого, абсолютное большинство стран-членов НАТО выступают против прямого участия войск альянса в войне в Украине. В отличие от других стран блока, Турция хотя и выражает активную поддержку Украине, но выступает за решение конфликта между Киевом и Москвой посредством мирного диалога. Мало того, официальная Анкара готова взять на себя посредничество в российско-украинских переговорах. Предполагается, что на предстоящем саммите президент Турции подтвердит это предложение. Хотя ожидается, что на саммите будут приняты долгосрочные обязательства по оказанию военной поддержки Украине, лидеры НАТО в итоговой декларации подчеркнут безальтернативность членства Киева в альянсе.

Другой важной темой обсуждения станет новый оборонный план НАТО, утвержденный на предыдущем саммите. Турция, находящаяся в южной части этого плана, располагает в данном вопросе значительным влиянием, поскольку обеспечивает больше половины сухопутных войск, предусмотренных новым оборонным планом. Сыграв важную роль во включении терроризма в оборонную стратегию НАТО, Анкара также занимает влиятельную позицию в борьбе с международным терроризмом, по существу, лидируя в данной сфере. Однако в этом вопросе у Турции есть и определенные разногласия с некоторыми странами НАТО. Например, Анкара ведет борьбу с сирийским крылом террористической организации РПК—РПК/ОНС, тогда как некоторые страны альянса открыто его поддерживают. Это также касается и террористической организации FETO, совершившей в Турции попытку государственного переворота, в ходе которого погибли свыше 260 гражданских лиц. Тем не менее, обновленный план действий НАТО содержит потенциал усиления позиций Турции в двусторонних контактах по борьбе с терроризмом. Просто для его реализации потребуется время. Так что же в повестке президента Эрдогана?