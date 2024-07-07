Россияне перестали откладывать на черный день

Практически половина граждан России не имеют ни рубля сбережений на черный день, показало исследование, проведенное холдингом «Ромир» совместно с консалтинговой компанией «Яков и Партнеры». Данные приводит The Moscow Times.

По данным на май 2024 года, накопления в той или иной форме имели 55% россиян. И хотя за год их доля увеличилась на 3 процентных пункта, людей со сбережениями в РФ по-прежнему существенно меньше, чем в развитых странах: 83% в Японии, 76% в Австралии, 70% в Германии и 68% в США.

Среди имеющих сбережения подавляющее большинство держат на черный день небольшие суммы, и лишь каждый третий имеет накопления, которых хватит, чтобы семья прожила 6 месяцев. В первую очередь это жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также других городов-миллионников, указывает «Ромир».

Самым популярным способом сбережений, согласно исследованию, остаются вклады в российских банках и наличные рубли: их держат 56% и 48% респондентов. В ценные бумаги вкладывают лишь 10% россиян, а недвижимость в качестве инвестиций используют только 5%. Доля тех, кто предпочитвает хранить деньги в наличной иностранной валюте, сократилась с 6% до 5%.

По данным Росстата, на апрель 2024 года российские граждане имели в общей сложности 71,827 трнл рублей сбережений. За год эта сумма подскочила на 12 трлн рублей, или около 20%, на фоне масштабных выплат участникам войны и стремительного роста зарплат, который официальная статистика оценивает в 17% год к году.

Три четверти своих сбережений, или 52,494 трлн рублей, согласно официальной статистике, россияне хранят на банковских счетах, преимущественно рублевых (48,376 трлн рублей).

Еще 19,378 трлн рублей находится «под матрасами» в виде наличных накоплений. Из них 13 трлн рублей, или две трети, приходится на рубли, а остаток — на валютный «кэш».