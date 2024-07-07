Еще одна страна Балтии укрепляет границу с Россией
Власти Эстонии планируют в 2025 году приступить к созданию оборонительной линии вдоль восточной границы и построить 600 бетонных бункеров. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.
"Мы подписали договор с предприятием, которое должно изготовить нам три разных прототипа бункеров. В сентябре мы планируем начать их тестирование", - заявила глава отдела инфраструктуры Государственного центра оборонных инвестиций Кади-Кай Колло.
Портал уточняет, что оборонительная линия будет также включать противотанковые заграждения и заграждения из колючей проволоки. Планируется, что работы по возведению бункеров начнутся уже в 2025 году.
Ранее Литва обратилась с просьбой к Еврокомиссии (ЕК) о выделении финансовых средств на укрепление границы с РФ, которая одновременно является внешней границей Евросоюза.