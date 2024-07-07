Израильская система противовоздушной обороны перехватила часть из более двух десятков ракет, которые были выпущены по территории еврейского государства из Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Около 15 ракет были выпущены из Ливана [по северу Израиля], некоторые из них были перехвачены. Кроме того, после сирен воздушной тревоги в Верхней Галилее [на севере Израиля] были выявлены девять ракет, которые были запущены с территории Ливана и упали в незаселенной местности», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Информации о пострадавших в ходе этих инцидентов не поступало, отметили военные.

В ответ на это недавно истребители атаковали военные здания террористической организации «Хезболла» в районе Марун-ар-Рас на юге Ливана, сообщили в ЦАХАЛ. Кроме того, ВВС атаковали объекты инфраструктуры, используемые террористами, в районах Айта-аль-Шааб и Хула на юге Ливана.