Белый дом о вступлении Украины в НАТО

Принятие Украины в Североатлантический альянс требует политической воли стран-участниц, которая на данный момент у них отсутствует. Об этом заявил директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, передает Reuters.

«Целое командование альянса отвечает за поддержку Украины в военной подготовке в рамках помощи, что в будущем будет мостом к членству страны в НАТО, когда у стран-участниц появится политическая воля к этому», — рассказал он.

Ранее Карпентер заявил, что НАТО создаст новое командование по подготовке и снабжению Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое будет расположено в Германии.

Агентство Euroactiv со ссылкой на источники сообщает, что в НАТО все еще обсуждают формулировку, которая должна «сбалансировать разные взгляды на то, когда Украина сможет стать членом альянса». В частности, увязать воедино слова «мост» к членству в организации, а также «реформы», необходимые для вступления.