Лидер кемалистов полетит в Сирию

Председатель ведущей оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюр Озель намерен в июле нанести визит в столицу Сирии Дамаск. Как пишет газета Sözcü, об этом сообщил официальный представитель НРП Дениз Юджель.

«Председатель нашей партии Озгюр Озель планирует визит в Дамаск в течение июля. Мы считаем, что Турция и Сирия могут вместе за столом переговоров решить проблему беженцев. Чтобы в Турции больше не было вопроса беженцев, всем необходимо продемонстрировать волю», - сказал Юджель.

Он заявил о готовности НРП взять на себя ответственность за беженцев и оказать необходимую поддержку в поиске ресурсов в Европе для решения этого вопроса.