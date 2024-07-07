ХАМАС предупреждает

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания предупредил посредников в переговорах о перемирии в секторе Газа, что текущие действия Израиля в анклаве могут свести на нет все достижения переговорного процесса. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале радикалов.

"Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания провел срочные телефонные переговоры с посредниками и предупредил их, что текущие действия Израиля в Газе могут вернуть консультации в их исходную точку", - говорится в документе.

Ответственность за возможный срыв переговоров лидер ХАМАС целиком возложил на премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и на израильских военных, которые активно проводят операции в различных районах сектора Газа.

Хания также предостерег посредников, что действия Израиля в таких городах, как Газа и Рафах, могут привести к "катастрофическим последствиям".

На этой неделе в Каире, как ожидается, состоится новый раунд непрямых переговоров между сторонами конфликта в Газе. Возможность для возобновления консультаций появилась после последнего ответа ХАМАС на предложения, представленные в конце мая президентом США Джо Байденом. 3 июля канцелярия премьер-министра Израиля и разведслужба "Моссад" сообщили, что получили через посредников ответ ХАМАС на предложения по заложникам. На следующий день движение проинформировало о проведении главой своего политбюро Исмаилом Ханией консультаций с Египтом, Катаром и Турцией о вариантах урегулирования ситуации в Газе. Египет и Катар являются посредниками на переговорах с Израилем.