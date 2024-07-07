Ранее в Минобороны РФ заявили, что над Белгородской областью около 23.10 уничтожен украинский беспилотник.

Еще один взрыв прогремел в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости.

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Многочисленные российские источники сообщают, что в Белгороде была слышна серия взрывов.

Перед этим в Белгороде и области была объявлена угроза ракетного удара. Российские источники предполагают, что взрывы, которые слышали местные жители, были взрывами зенитных ракет в небе.

Информации о последствиях на земле пока нет.