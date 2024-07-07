Серия взрывов в Белгороде видео; обновлено 01:41
Еще один взрыв прогремел в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости.
В жилых районах города большое скопление машин скорой помощи, присутствуют сотрудники спасательных служб.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что над Белгородской областью около 23.10 уничтожен украинский беспилотник.
July 8, 2024
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Многочисленные российские источники сообщают, что в Белгороде была слышна серия взрывов.
Перед этим в Белгороде и области была объявлена угроза ракетного удара. Российские источники предполагают, что взрывы, которые слышали местные жители, были взрывами зенитных ракет в небе.
Информации о последствиях на земле пока нет.
July 8, 2024